Luego de 32 años, Correa González se despide de GCE
Luego de 32 años de carrera, el oficial Santiago Correa González se despide de la Guardia Civil Estatal para iniciar una nueva etapa con su jubilación, durante su periodo labora desempeñó con entrega a la sociedad potosina las distintas comisiones que se le enconmendaron para contribuir a la seguridad en la entidad.
Actualmente, Correa González estaba como encargado del departamento de deportes en la Zona Huasteca, en donde fomentaba la competencia deportiva.
Además, el agente fue parte de diferentes áreas operativas y administrativas, tanto en la capital potosina como en la región Huasteca, en donde destacó en la creación de la Escuela deportiva de futbol "Bravitos Lupycar", enfocada en fomentar hábitos saludables entre hijas e hijos de policías y el público en general.
Tras su paso por la corporación estatal, Correa González se destacó por fomentar el trabajo en equipo, la disciplina, cultura deportiva entre el personal y la creación de espacios adecuados para la práctica de diferentes deportes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Asimismo, se desempeñó en distintos grupos de seguridad como el de motociclistas en la entonces Dirección General de Protección Social y Vialidad, estando también comisionado en distintas áreas territoriales de la capital potosina.
Ahora la Guardia Civil Estatal lo despide con honor y reconocimiento, deseando que su nueva etapa de vida esté llena de éxito y prosperidad.
no te pierdas estas noticias
Caen tres; aseguran 75 mil litros de hidrocarburo en SLP
Redacción
Operativos en Peotillos, Santa María del Río y Tamasopo dejan tres detenidos.
"Estadio Seguro 2026" por juego San Luis–Puebla
Redacción
La dependencia informó que reforzará vigilancia
SSPC no logra dar con policías que irrumpieron en restaurante
Rubén Pacheco
Se abrió una investigación para esclarecer responsabilidades, aseguró Juárez Hernández