Luego de 32 años, Correa González se despide de GCE

Por Redacción

Marzo 01, 2026 03:00 a.m.
Luego de 32 años de carrera, el oficial Santiago Correa González se despide de la Guardia Civil Estatal para iniciar una nueva etapa con su jubilación, durante su periodo labora desempeñó con entrega a la sociedad potosina las distintas comisiones que se le enconmendaron para contribuir a la seguridad en la entidad.

Actualmente, Correa González estaba como encargado del departamento de deportes en la Zona Huasteca, en donde fomentaba la competencia deportiva.

Además, el agente fue parte de diferentes áreas operativas y administrativas, tanto en la capital potosina como en la región Huasteca, en donde destacó en la creación de la Escuela deportiva de futbol "Bravitos Lupycar", enfocada en fomentar hábitos saludables entre hijas e hijos de policías y el público en general.

Tras su paso por la corporación estatal, Correa González se destacó por fomentar el trabajo en equipo, la disciplina, cultura deportiva entre el personal y la creación de espacios adecuados para la práctica de diferentes deportes.

Asimismo, se desempeñó en distintos grupos de seguridad como el de motociclistas en la entonces Dirección General de Protección Social y Vialidad, estando también comisionado en distintas áreas territoriales de la capital potosina.

Ahora la Guardia Civil Estatal lo despide con honor y reconocimiento, deseando que su nueva etapa de vida esté llena de éxito y prosperidad.

