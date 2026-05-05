Malviviente cargaba navaja en Rancho Blanco
Policías de la Guardia Civil de Soledad, detuvieron a un hombre por portación de arma prohibida; dicha acción se realizó en la colonia Rancho Blanco, como resultado de la presencia desplegada en la demarcación.
Agentes municipales transitaban sobre la calle Santa Verónica, en la colonia mencionada, donde observaron a un individuo que intentó escapar de su presencia.
Después de darle alcance al hombre y de entrevistarlo, se identificó como Marco "N" de 35 años, quien mostró una actitud agresiva, encontrándole un objeto punzocortante similar a una navaja.
Al sujeto se le hizo saber que sería detenido por portación de arma prohibida, para después seguir el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado donde quedó a disposición.
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