Más de 80 detenciones durante Buen Fin en la capital

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que el Buen Fin transcurrió con lo que consideró un saldo blanco, gracias al operativo especial desplegado desde el jueves en plazas y corredores comerciales de la ciudad.

De acuerdo con el funcionario, la alta afluencia en zonas de venta, donde se registró una intensa actividad económica durante los días de promociones, exigió una presencia policial constante. Como resultado, la corporación reportó más de 80 detenciones, de las cuales 20 fueron turnadas a la Fiscalía General del Estado y cuatro corresponden a robo a comercio.

El resto de los aseguramientos derivó principalmente de posesión de drogas, portación de armas, lesiones y daños a propiedad. Villa Gutiérrez destacó como uno de los hechos más relevantes la detención de una persona que conducía un vehículo robado con violencia en la calle Chapultepec. El caso ya es investigado por la Fiscalía para determinar vínculos con otros delitos.

Aunque la vigilancia se concentró en las zonas con mayor actividad comercial, la autoridad sostuvo cobertura en toda la ciudad. Durante el fin de semana largo también se registraron cuatro puestas a disposición por violencia familiar en distintas colonias.

El secretario señaló que la corporación permaneció atenta al entorno durante todo el operativo, con el fin de prevenir incidentes mientras se desarrollaba el Buen Fin.