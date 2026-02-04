Motociclista fallece tras ser impactado por "auto fantasma"
Fue impactado por un vehículo, que ni siquiera se detuvo, escapó
CIUDAD VALLES.- Un joven perdió la vida luego de sufrir un grave accidente vial sobre el libramiento Ciudad Valles–Tamuín; el causante se dio a la fuga.
Lo anterior ocurrió la noche del lunes, en el kilómetro 96, tramo La Calera - Tamuín, cerca del ejido La Fortaleza.
De acuerdo con la información recabada por autoridades, el joven identificado como José de Jesús Estrella Santiago, de 23 años de edad y vecino del ejido Las Armas, municipio de Tancanhuitz, circulaba en una motocicleta roja cuando, de manera repentina, fue impactado por un vehículo, cuyo conductor no fue identificado porque ni siquiera se detuvo, escapó.
El joven sufrió múltiples fracturas a consecuencia del fuerte golpe, y fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Valles, quienes lo trasladaron de emergencia al Hospital General de Ciudad Valles; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció horas después debido a la gravedad de sus lesiones.
La motocicleta quedó bajo resguardo de la Guardia Nacional, y personal de la Fiscalía General del Estado ya inició las investigaciones con el fin de localizar al conductor responsable de este lamentable hecho.
