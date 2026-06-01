Motociclista resulta grave al ser arrollado
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CIUDAD VALLES.- Un hombre que viajaba en motocicleta resultó con lesiones de gravedad, luego de que un vehículo lo chocara cuando circulaba por la carretera federal Valles-Tamazunchale.
El percance ocurrió poco antes de la medianoche del sábado, en el kilómetro 364 de la carretera federal número 85, a unos metros de la gasolinera de la delegación de El Pujal.
Benito Pérez Reyes, con domicilio en el municipio de Tanquián, conducía una motocicleta negra cuando fue embestido por un vehículo no identificado.
A consecuencia del impacto, cayó al pavimento y sufrió una fractura expuesta en una pierna; además, el casco se le desprendió y se golpeó la cabeza.
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Automovilistas que transitaban por el lugar se detuvieron para auxiliarlo, pero al percatarse de la gravedad de sus lesiones solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 9-1-1.
Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, así como brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). Benito fue trasladado a la clínica del IMSS, donde hasta el momento se reporta estable.
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