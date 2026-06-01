Muere ancianito arrollado por una motocicleta

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Un hombre de la tercera edad murió al ser atropellado por una motocicleta cuando intentaba cruzar la carretera a Rioverde, en el accidente una mujer que iba de acompañante en la unidad también resultó lesionada y se le trasladó a un hospital.

Los hechos se suscitaron alrededor de las once de la mañana de este domingo, inicialmente una motocicleta Yamaha de color amarillo, circulaba sobre carretera a Rioverde con dirección al oriente.

Al llegar a la altura de la colonia Hacienda de los Morales, un hombre de aproximadamente 70 años se atravesó al paso de la motocicleta cuyo conductor no pudo evitar atropellarlo y lo proyectó sobre el asfalto causándole fuertes lesiones y una muerte casi inmediata.

Por su parte, el conductor de la motocicleta y su acompañante también cayeron al piso, en donde la mujer se causó lesiones de consideración.

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Paramédicos de la Cruz Roja que acudieron a prestar ayuda atendieron al ancianito, al cual declararon ya sin vida y a la acompañante del motociclista la llevaron a un hospital a recibir la atención médica requerida.

Peritos de la Policía Vial Municipal de Soledad aseguraron el área del accidente como primeros respondientes y al conductor de la motocicleta se le presentaría ante el Ministerio Público para que se le definiera su situación legal.

El cuerpo del infortunado fue enviado al Servicio Médico Legista, en donde sería entregado a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales.