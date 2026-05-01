Muere chofer al chocar y quemarse su tráiler

Un trailero murió carbonizado luego de que su unidad se incendiara por completo al chocar contra una casa en la carretera a Matehuala, una vaca se le atravesó y lo hizo perder el control del volante, la atropelló y luego se fue contra el inmueble ubicado a unos metros de la cinta asfáltica.

El hecho ocurrió cerca de las tres de la mañana de este jueves, cuando el tráiler con remolque tipo caja cargado con zanahorias circulaba por la mencionada carretera en direccion a Matehuala.

Fue en el kilómetro 58+800, en donde una vaca se atravesó en la carretera y el chofer del tráiler pretendió evitar arrollarla, aunque no pudo y luego de embestirla se salió de la zona de rodamiento y fue a impactarse contra una casa.

Luego del hecho el diesel se empezó a escapar y enseguida se incendió, cubriendo rápidamente las llamas al tractocamión y los habitantes de la vivienda, así como demás pobladores, intentaron rescatar al conductor pero ya no pudieron puesto que estaba prensado en el interior de la cabina.

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Así las llamas alcanzaron al infortunado chofer, el cual tuvo una muerte irremediable y el tractocamión quedó totalmente quemado mientras el remolque tipo caja no fue alcanzado por el fuego pero también quedó totalmente destrozado.

Los habitantes y otros automovilistas se apoderaron de la carga, consistente en zanahorias, las cuales fueron desapareciendo hasta que ya no quedó nada.

Elementos de la Guardia Nacional aseguraron el área y más tarde el elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, iniciaron con la recuperación del cuerpo carbonizado, que fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares una vez que lo reclamaran.