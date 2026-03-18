Muere conductor al chocar camioneta en Periférico Oriente

El conductor de una camioneta perdió la vida de manera violenta, luego de que la unidad chocara contra el muro de contención cuando circulaba por el Anillo Periférico Oriente, a la altura del puente de la colonia La Virgen.

El hecho tuvo lugar cerca de las 23:00 horas del miércoles, en que una camioneta Toyota tipo pick up, de color rojo, se desplazaba a alta velocidad por el mencionado periférico en dirección de la carretera a Rioverde hacia la de Matehuala.

Fue al llegar al puente de la colonia La Virgen o avenida San Pedro, en donde el conductor de unos 60 años de edad, perdió el control del volante y así la camioneta se estrelló contra la contención que divide los carriles centrales de los laterales, en el inicio del citado puente.

El golpe contra la contención de concreto fue tal que la camioneta acabó con la cabina destrozada y el conductor quedó prensado en el interior de la cabina.

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Presentó fuertes lesiones y cuando los paramédicos de Protección Civil de Soledad llegaron a prestarle ayuda se percataron que ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Policía Vial de Soledad llegaron a tomar conocimiento del accidente y la circulación hacia el puente fue cerrada en lo que se realizaban las diligencias.

El cuerpo del infortunado fue trasladado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares, mientras que la destrozada camioneta fue enviada a una pensión y el caso se turnó ante el Ministerio Público.