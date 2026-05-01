logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICIDADES!

Fotogalería

¡FELICIDADES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Muere jornalero arrollado por camión en Tamuín

Por Redacción

Mayo 01, 2026 03:00 a.m.
A
Muere jornalero arrollado por camión en Tamuín

TAMUÍN.- Un jornalero que circulaba en bicicleta por la carretera Valles-Tampico, falleció tras ser embestido por un camión; el presunto homicida culposo escapó a pie.

El infortunado respondía en vida al nombre de Felipe García Linares, tenía 36 años de edad y era vecino de la colonia Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Tamuín.

La tarde de este jueves, Felipe, quien era jornalero, circulaba en su bicicleta con dirección de Ébano hacia Tamuín, pero en las cercanías del poblado La Rosita fue embestido por alcance por un camión de caja cerrada, por lo que salió proyectado varios metros, perdiendo la vida al instante.

El causante del accidente se detuvo metros adelante; sin embargo, no fue identificado, ya que se retiró a pie antes de que llegara alguna autoridad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Automovilistas reportaron al ciclista tirado e inconsciente, y poco después llegaron al auxilio paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada y la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Combaten incendio forestal activo en Matehuala
Combaten incendio forestal activo en Matehuala

Combaten incendio forestal activo en Matehuala

SLP

Redacción

CEPC envió dos brigadas adicionales para controlar el siniestro con apoyo de bomberos y voluntarios locales

Muere hombre a bordo de vehículo en ramal de Río Santiago
Muere hombre a bordo de vehículo en ramal de Río Santiago

Muere hombre a bordo de vehículo en ramal de Río Santiago

SLP

Redacción

La SSPC realizó el resguardo y los protocolos correspondientes tras el reporte

Chocan en Circuito Potosí y Camino Real a Saltillo
Chocan en Circuito Potosí y Camino Real a Saltillo

Chocan en Circuito Potosí y Camino Real a Saltillo

SLP

Redacción

Ambos conductores buscan un acuerdo para reparar los daños mediante sus aseguradoras

Escapa joven originario de CDMX privado de su libertad
Escapa joven originario de CDMX privado de su libertad

Escapa joven originario de CDMX privado de su libertad

SLP

Redacción

Por un sitio de internet que ofertaba trabajo llegó a San Luis Potosí