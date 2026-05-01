Muere jornalero arrollado por camión en Tamuín

TAMUÍN.- Un jornalero que circulaba en bicicleta por la carretera Valles-Tampico, falleció tras ser embestido por un camión; el presunto homicida culposo escapó a pie.

El infortunado respondía en vida al nombre de Felipe García Linares, tenía 36 años de edad y era vecino de la colonia Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Tamuín.

La tarde de este jueves, Felipe, quien era jornalero, circulaba en su bicicleta con dirección de Ébano hacia Tamuín, pero en las cercanías del poblado La Rosita fue embestido por alcance por un camión de caja cerrada, por lo que salió proyectado varios metros, perdiendo la vida al instante.

El causante del accidente se detuvo metros adelante; sin embargo, no fue identificado, ya que se retiró a pie antes de que llegara alguna autoridad.

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Automovilistas reportaron al ciclista tirado e inconsciente, y poco después llegaron al auxilio paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada y la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes.