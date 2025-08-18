logo pulso
Seguridad

Muere obrero por descarga eléctrica en Tamazunchale

Fue trasladado inconsciente a una clínica del IMSS, donde falleció

Por Huasteca Hoy

Agosto 18, 2025 03:25 p.m.
A
Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Tamazunchale.- Un hombre perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica mientras trabajaba en el lugar conocido como La Pedrera, en la localidad de Temamatla.

El infortunado fue identificado como Rafael Vidales Campos, de 37 años de edad, empleado de la empresa Calixas Ortodoxas, dedicada a la extracción de material para construcción en las cercanías del río Claro.

De acuerdo con fuentes oficiales, el obrero sufrió una descarga eléctrica, aunque aún no se ha precisado cómo ocurrió el accidente.

Elementos de Protección Civil Municipal acudieron al auxilio y al llegar lo encontraron inconsciente, pero con signos vitales, por lo que fue trasladado de urgencia a la clínica del IMSS Coplamar, en Zacatipán.

Sin embargo, al ingresar al nosocomio ya no presentaba signos vitales. Ante ello, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado, autoridad que llevará a cabo las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

