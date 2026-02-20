Muere policía herido al cumplir con su deber

Luego de cuatro días de ser agredido en el cumplimiento de su deber, el oficial de la Guardia Civil de Soledad, Jorge Luis Olvera Pérez, quien permanecía recibiendo atención médica en un hospital, finalmente perdió la vida a causa de sus lesiones pese a los esfuerzos médicos por salvarlo.

Junto con otra compañera, Olvera Pérez fue agredido el pasado domingo por los ocupantes de una camioneta en el Camino a Cerro de San Pedro ya que los habían detenido debido a que los detectaron infringiendo el Reglamento de Tránsito.

El día señalado, los cuatro civiles, entre los que habría una menor de edad, atacaron a los policías causándoles fuertes lesiones, en especial a Olvera Pérez, quien había sido llevado a un hospital privado dada la gravedad de las heridas, en tanto que la compañera también resultó lesionada pero en menor grado.

Tras el ataque los presuntos responsables se dieron a la fuga y el hecho indignación en las redes sociales, en donde incluso circuló una fotografía del supuesto principal agresor identificado con el alias de "El Hulk" y se pedía ayuda para dar con su paradero.

Al respecto, el Ayuntamiento de Soledad externó sus condolencias a los familiares del oficial e indicó que mantendrá su respaldo económico, además agregó que se mantiene colaboración con la Fiscalía General del Estado para dar con el o los responsables del hecho.

Por ahora la Fiscalía continúa con las investigaciones sobre los responsables para en su momento identificarlos y proceder en su contra de acuerdo a la ley.