Mujer quiso surtir la despensa gratis en Bodega Aurrerá

En acciones del operativo Escudo Urbano, oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realizaron la detención de una mujer señalada por el delito de robo a comercio. El hecho se registró en una tienda Bodega Aurrera ubicada en la colonia Jardines del Sur.

Los agentes municipales acudieron al llamado de personal de seguridad de la tienda, que indicaron haber detectado a una mujer que salió de las cajas de autopago sin haber liquidado el total de la mercancía adquirida.

En la revisión del ticket de compra, los oficiales constataron el señalamiento, observando que la mujer llevaba diversos productos que no pagó, con un valor de 2 mil 600 pesos. Ante el probable hecho constitutivo de delito se procedió con la detención de Jennifer "N" de 32 años.

Finalmente, la mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado a fin de determinar su situación legal por el delito a que se hizo acreedora.

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