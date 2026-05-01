logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICIDADES!

Fotogalería

¡FELICIDADES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Mujer quiso surtir la despensa gratis en Bodega Aurrerá

Por Redacción

Mayo 01, 2026 03:00 a.m.
A
Mujer quiso surtir la despensa gratis en Bodega Aurrerá

En acciones del operativo Escudo Urbano, oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realizaron la detención de una mujer señalada por el delito de robo a comercio. El hecho se registró en una tienda Bodega Aurrera ubicada en la colonia Jardines del Sur.

Los agentes municipales acudieron al llamado de personal de seguridad de la tienda, que indicaron haber detectado a una mujer que salió de las cajas de autopago sin haber liquidado el total de la mercancía adquirida.

En la revisión del ticket de compra, los oficiales constataron el señalamiento, observando que la mujer llevaba diversos productos que no pagó, con un valor de 2 mil 600 pesos. Ante el probable hecho constitutivo de delito se procedió con la detención de Jennifer "N" de 32 años.

   Finalmente, la mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado a fin de determinar su situación legal por el delito a que se hizo acreedora. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Combaten incendio forestal activo en Matehuala
Combaten incendio forestal activo en Matehuala

Combaten incendio forestal activo en Matehuala

SLP

Redacción

CEPC envió dos brigadas adicionales para controlar el siniestro con apoyo de bomberos y voluntarios locales

Muere hombre a bordo de vehículo en ramal de Río Santiago
Muere hombre a bordo de vehículo en ramal de Río Santiago

Muere hombre a bordo de vehículo en ramal de Río Santiago

SLP

Redacción

La SSPC realizó el resguardo y los protocolos correspondientes tras el reporte

Chocan en Circuito Potosí y Camino Real a Saltillo
Chocan en Circuito Potosí y Camino Real a Saltillo

Chocan en Circuito Potosí y Camino Real a Saltillo

SLP

Redacción

Ambos conductores buscan un acuerdo para reparar los daños mediante sus aseguradoras

Escapa joven originario de CDMX privado de su libertad
Escapa joven originario de CDMX privado de su libertad

Escapa joven originario de CDMX privado de su libertad

SLP

Redacción

Por un sitio de internet que ofertaba trabajo llegó a San Luis Potosí