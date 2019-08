No pueden enjuiciar a los exfuncionarios de Tanlajás acusados de peculado

CIUDAD VALLES. Debido a que falta un implicado, los tres exfuncionarios de Tanlajás que están presos por desviar alrededor de tres millones de pesos del erario, no pueden tener un juicio, sin embargo permanecerán en la cárcel.

Existe un amparo de por medio, por eso el último involucrado en este caso no ha sido detenido, y hasta que no se resuelva esa situación, los detenidos no pueden llegar a la etapa de juicio, continuarán con el periodo de investigación y desahogo de pruebas, pero permanecerán en prisión, así lo informó el Juez de Primera Instancia, Salvador Ruiz Martínez.

Hace unos días, el juez decretó auto de formal prisión para Adrián Lárraga Torres, quien fuera responsable de la Coordinación de Desarrollo Social (Codesol) en la administración 2006-2009, por los delitos de peculado, ejercicio de las funciones públicas y coalición.

El exfuncionario fue detenido el pasado 5 de agosto por agentes de la Policía Investigadora, en cumplimiento a una orden de aprehensión, y se convirtió en el tercer detenido por el desvío de tres millones de pesos que pertenecían al Ayuntamiento, pues ya están presos el exalcalde, Juan Efrén Barrón Ramos y el extesorero Rodolfo González Bernardino. Según el juez, Adrián no solicitó que se le impusiera una fianza.

Pero cada uno podría pasar entre siete y 10 años en prisión, o pagar una fianza de entre tres y cuatro millones de pesos, de decir cada quien tendría que entregar un millón de pesos aproximadamente.

Respecto al exfuncionario que continúa en libertad, no se dio a conocer su información personal, para no entorpecer las investigaciones.