No se quería salir de la iglesia
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Un sujeto escondido en los baños de la iglesia del Carmen, en el Centro Histórico, fue detenido por elementos de la policía capitalina.
En la intervención, oficiales del agrupamiento femenil "Centinela" de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realizaron la detención en flagrancia de un masculino señalado por el probable delito de alla
namiento al recinto religioso.
Fue la noche de este domingo que personal del templo solicitó el apoyo policial tras detectar a un hombre escondido en la sacristía, a quien solicitaron retirarse haciendo caso omiso. Ante la negativa, los encargados solicitaron la intervención de las oficiales, quienes ubicaron al sujeto escondido en el área de los baños.
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Ante el señalamiento del probable delito de allanamiento, se procedió con la detención de Alejandro "N" de 46 años, quien posterior a su certificación médica fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.
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