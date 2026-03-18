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Notifican a internos aprehensión por homicidio

Por Redacción

Marzo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Notifican a internos aprehensión por homicidio

En la Delegación La Pila, la Policía de Investigación notificó a Rigoberto "N" y Enrique "N" sobre la orden de aprehensión en reclusión librada en su contra por su supuesta participación en el delito de homicidio calificado.

La Fiscalía General del Estado inició las acciones penales en contra de los señalados por su probable responsabilidad en los hechos suscitados en el mes de febrero de 2026, al privar de la vida a un hombre.

Fue en el área de locutorios del Centro de Reinserción Social Número Uno, donde elementos de investigación informaron a los imputados el motivo de la nueva orden de aprehensión, así como el procedimiento a seguir.

Agentes del Ministerio Público de la Unidad de Homicidios solicitaron debidamente este mandamiento judicial y en las próximas horas, ambos señalados enfrentarán ante un Juez de control su proceso penal respectivo por los hechos narrados.

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