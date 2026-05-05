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Pareja en motocicleta resulta lesionada al derrapar

Por Redacción

Mayo 05, 2026 03:00 a.m.
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Pareja en motocicleta resulta lesionada al derrapar

Una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta por la carretera a Zacatecas, en Mexquitic de Carmona, resultó lesionada al sufrir aparatoso accidente cuando derraparon a la altura de la comunidad La Campana, por lo que tuvieron que ser llevados de emergencia a un hospital.

El hecho tuvo lugar alrededor de las nueve de la noche del domingo, cuando los afectados circulaban en una motocicleta color negro; fue en el kilómetro 19+100, por la comunidad referida, en donde el conductor perdió el control de la dirección y así junto con la mujer que lo acompañaba se desplomó al piso, resultando los dos con lesiones de consideración.

Al sitio del percance llegaron paramédicos de Mexquitic de Carmona, que atendieron al hombre y a la mujer quienes presentaban fuertes heridas y ameritaron ser trasladados a un hospital de la capital para recibir atención médica.

Asimismo, agentes de la Policía Municipal de Mexquitic también tomaron conocimiento del accidente y la motocicleta, que presentó daños materiales, sería enviada a una pensión particular.

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