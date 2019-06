"Paseaban" cadáveres por falta de médicos forenses

CIUDAD VALLES.- En dos fines de semana no hubo médicos forenses para realizar necropsias en la Séptima Delegación de la Fiscalía General de Justicia, y por lo menos dos cadáveres tuvieron que ser trasladados al municipio de Tamazunchale para que se hiciera esa diligencia.

Durante la ausencia de Antonio Rodríguez Rodríguez, titular de la mencionada dependencia, quien estuvo en una comisión durante algunos meses en la capital del Estado, surgió un problema en el Servicio Médico Forense.

Pues los dos médicos que existen en esta zona, están sindicalizados, y por lo tanto tienen beneficios laborales como el tener un horario de ocho horas y de lunes a viernes, dejando sin servicio sábados y domingos.

"Yo me incorporé a mi puesto el viernes 24 de mayo, supe que durante dos fines de semana no hubo médicos que realizaran necropsias en el Servicio Médico Legal (SEMELE) del área que me corresponde, por ello de manera urgente hablé con los dos médicos y el problema ya se solucionó, este fin de semana ya habrá un médico de guardia".

Admitió que hubo al menos dos cadáveres que llegaron al SEMELE cuando no había médico, y tuvieron que ser trasladados al municipio de Tamazunchale, para que el médico forense radicado en esa localidad, les practicara la necropsia y así poder devolverlo a sus familiares.

La propia Fiscalía General de Justicia corrió con los gastos para el traslado de cuerpos, pues se utilizaron vehículos oficiales de la dependencia, para recorrer los más de 100 kilómetros de distancia de Valles a Tamazunchale.