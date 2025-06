Patrulla choca contra auto al no cederle el paso

El conductor de un automóvil que no cedió el paso ante vía de preferencia, ocasionó un accidente vial en la cabecera municipal de Soledad al ser chocado por una patrulla que acudía a prestar un auxilio.

El hecho ocurrió la tarde de este jueves, en las calles Julián de los Reyes y Fausto Nieto, en la zona centro de Soledad.

Según el reporte pericial, un automóvil Chevrolet Chevy de color rojo, que circulaba a exceso de velocidad sobre la calle de Fausto Nieto, al llegar a Julián de los Reyes no respetó el señalamiento de alto y al cruzar fue impactado por la unidad policial que en esos momentos circulaba por ahí con la sirena abierta ya que se dirigía a prestar un auxilio.

El impacto ocurrió en el costado derecho delantero de la unidad oficial, que tras el golpe perdió el control y fue proyectada hacia la calle Fausto Nieto, donde colisionó contra dos vehículos que se encontraban estacionados, causando daños materiales considerables.

El hecho movilizó a los cuerpos de emergencia y agentes viales, quienes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente.

El carro particular era conducido por un joven, que fue atendido por los paramédicos de Soledad, pero por suerte no presentaba lesiones graves y no ameritó ser llevado a un hospital.