Patrulla de la Guardia Civil embiste a mujer en puesto de frituras

En la noche de este lunes 2 de octubre, una patrulla de la Guardia Civil Estatal chocó contra un puesto de frituras en el fraccionamiento Juan Pablo en San Luis Potosí; en consecuencia, una mujer resultó lesionada al ser alcanzada por aceite hirviendo que fue lanzado por el choque de la camioneta.

Los hechos, fueron denunciados a partir de la difusión de un video en redes sociales, donde se mostró al puesto de comida totalmente destrozado, así como a elementos de la Guardia Civil Estatal siendo cuestionados por lo sucedido.

Al respecto, autoridades de seguridad de la Guardia Civil Estatal y de emergencias indicaron que se atiende a la mujer afectada, quien fue canalizada de inmediato a recibir atención médica.

Asimismo, explicaron que el choque se suscitó debido a que la patrulla iba deprisa tras un llamado de emergencia: "dicha unidad se trasladaba hacia un auxilio de emergencia, sin embargo, tras lo ocurrido, los elementos de seguridad se responsabilizan por lo sucedido y atendieron a las personas afectadas".

Por otro lado, en redes sociales, surgieron opiniones divididas en cuanto al suceso, ya que expusieron que los puestos no deberían ponerse en la calle debido a que son más susceptibles a ser impactados por autos.

"Principalmente si está por debajo de la banqueta no tienes garantía que surja una tragedia, qué tal si van en persecución y no logren esquivarlos, o si rebasan por la derecha como suele suceder!!!", comentó una de las internautas.