Peatón fallece arrollado en la Av. Carranza

Un peatón perdió la vida al ser atropellado cuando trataba de cruzar la avenida Carranza, quedó tirado sobre la zona de rodamiento mientras que el conductor responsable se dio a la fuga sin que hasta ahora se conozca su paradero.

El hecho ocurrió cerca de las cuatro de la mañana de este martes, en que se reportó que había un hombre tirado sin vida en la avenida Carranza casi esquina con la calle de Capitán Caldera, en los carriles que van hacia el centro de la ciudad.

Elementos de la Policía Vial Municipal llegaron al sitio como primeros respondientes, percatándose que se trataba de un hombre de entre 35 y 40 años de edad, el cual vestía chamarra color negro, pantalón del mismo color y calzado industrial en color café.

También se solicitó la presencia de los paramédicos pero cuando éstos arribaron se percataron que el infortunado había fallecido puesto que presentaba múltiples golpes y fracturas en todo el cuerpo a causa del atropellamiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por ahora se desconoce el vehículo y conductor responsable del atropellamiento, ya que éste se retiró del sitio antes de la llegada de las autoridades pero ya se iniciaron las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado, las cuales incluyen la revisión de las cámaras de vigilancia.

Personal de Servicios Periciales acudió a realizar el levantamiento del cuerpo del infortunado para ser trasladado al Servicio Médico Legista para ser entregado a los familiares una vez que lo reclamaran, por ahora está en calidad de desconocido ya que no traía documentos para ver su identidad.