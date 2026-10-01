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Percance en el distribuidor Juárez asfixia el tránsito

Por Redacción

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
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Percance en el distribuidor Juárez asfixia el tránsito
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      La tarde de este miércoles, sobre el distribuidor Juárez, un camión repartidor se impacto contra un autobús, dejando solamente daños materiales.

      Fue alrededor de las 15:50 horas, cuando se reportó la colisión de un camión que circulaba en el carril derecho de la vía y al querer cambiarse al carril del centro, se impactó contra la parte posterior derecha del autobús.

      El suceso provocó que el tránsito vehicular se asfixiara, ya que dos carriles fueron obstruidos por el incidente entre las pesadas unidades.

      Luego del percance, al lugar arribaron peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, quienes se encargaron de tomar conocimiento del hecho para deslindar responsabilidades. Sin embargo, se esperaba que los involucrados pudieran llegar a un acuerdo para reparar los daños, mediante sus respectivas aseguradoras. 

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