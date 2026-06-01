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Pescador descubre cuerpo de un ahogado en Valles

Sintió que algo picó en el anzuelo y al jalar la caña se llevó desagradable sorpresa

Por Redacción

Junio 01, 2026 03:00 a.m.
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Pescador descubre cuerpo de un ahogado en Valles
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      CIUDAD VALLES. -Un joven que pescaba en el río Valles encontró el cuerpo sin vida de un hombre; las autoridades presumen que el infortunado se ahogó de manera accidental.

      Este domingo, poco antes de las dos de la tarde, un hombre se encontraba pescando con sedal y anzuelo atrás del Ingenio Plan de Ayala, a unos cincuenta metros río arriba del puente metálico del tren.

      De pronto sintió que algo "picó" y comenzó a jalar con fuerza el sedal. Era algo muy pesado, por lo que creyó que se trataba de un pez grande o quizás un cocodrilo.

      Después de acercar lo más posible el anzuelo, descubrió que no era nada de lo que pensaba; resultó ser el cuerpo sin vida de un hombre, sumergido en el agua y desnudo.

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      Su acompañante de inmediato realizó un reporte al Sistema de Emergencias 9-1-1, y poco después llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes, al confirmar que se trataba de un occiso, procedieron a acordonar la zona.

      Por el momento no se ha identificado al difunto; sin embargo, cerca del lugar encontraron una mochila con ropa y una botella de aguardiente, por lo que presumen que eran sus pertenencias.

      La Fiscalía General del Estado se encuentra realizando las investigaciones. De manera preliminar, se presume que el hombre se ahogó de forma accidental.

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