Pipa gasera se estrella contra un árbol en la Valles-Tamazunchale

Dos personas resultan heridas tras choque de pipa de gas en carretera federal

Por Redacción

Agosto 06, 2025 04:43 p.m.
A
Pipa gasera se estrella contra un árbol en la Valles-Tamazunchale

CIUDAD VALLES (Huasteca Hoy) Una pipa de gas se salió del camino y chocó de frente contra un árbol, en la carretera federal Valles-Tamazunchale, a la altura del ejido La Calera.

La unidad, propiedad de la empresa Todo Gas, era conducida por Carlos Gael Peralta, quien circulaba con dirección de Tamazunchale hacia Ciudad Valles (de sur a norte).

Al llegar al kilómetro 368, en las inmediaciones del ejido antes mencionado, perdió el control del volante, se salió de la carretera e impactó contra un árbol.

Carlos iba acompañado por un joven identificado como Ismael Martínez, y debido al fuerte impacto, ambos resultaron lesionados.

Al auxilio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, así como brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quienes trasladaron a los heridos a un centro médico.

También arribaron elementos de Protección Civil Municipal y Bomberos, quienes tras una inspección confirmaron que la unidad accidentada no presentaba fugas y que las líneas de conducción estaban bloqueadas, por lo que no existía riesgo de explosión.

Militares de la Guardia Nacional se hicieron cargo del resguardo de la unidad, y solicitaron el apoyo de una grúa para su retiro.

SLP

Redacción

Dos personas resultan heridas tras choque de pipa de gas en carretera federal

