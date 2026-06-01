Por distintos ilícitos son puestos tras las rejas

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En labores de vigilancia para inhibir hechos constitutivos de delito, la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano detuvo a tres hombres y una mujer por su probable participación en los delitos de violencia familiar, amenazas y portación de arma prohibida.

A través de un reporte capturado mediante el C3 de la comandancia, en el cual se solicitaba la intervención de la autoridad por una presunta riña entre una pareja, los oficiales se trasladaron a la calle Constitución de la colonia Genovevo Rivas Guillén Quinto Plano, donde corroboraron el reporte, quedando detenidos Jesús "N" de 34 años de edad y Carmen "N" de 20 años, informándoles que serían detenidas por su posible participación en el delito de violencia familiar.

En otra intervención en la misma colonia, los oficiales municipales atendieron un auxilio solicitado por una mujer de 64 años, quien manifestó que un hombre identificado como Pablo ´N´, de 50 años de edad, presuntamente había causado daños en la puerta de su domicilio y la amenazaba con ingresar para agredirla, por lo que temía por su integridad.

Al arribar, los oficiales tuvieron contacto con la reportante y el señalado, quien presentaba aliento alcohólico y finalmente quedó detenido por su posible participación en el delito de amenazas.

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Después, durante labores de vigilancia sobre la colonia Genovevo Rivas Guillén, agentes municipales detectaron a un hombre que portaba y manipulaba una navaja en la vía pública, al abordarlo para informarle que su acción constituye un delito por portación de arma prohibida, adoptó una actitud hostil profiriendo amenazas y realizando escupitajos, ostentando ser una persona con influencias.

Por lo anterior, se le hizo mención de sus derechos e informó que quedaría en calidad de detenido por portación de arma prohibida, colocándole los candados de seguridad a quien se identificó como Daniel "N" de 37 años de edad.

Conforme a los protocolos de actuación policial, todos los detenidos finalmente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.