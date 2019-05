Por lesiones contra su ex, sujeto es demandado

Por el delito de lesiones calificadas fue vinculado a proceso un individuo, sin embargo en la audiencia inicial, la defensa propuso al Juez de Control, la suspensión condicional del proceso por 18 meses, lo cual fue aceptado siempre y cuando el imputado también cumpla con la reparación del daño a la víctima y se someta a algunas condiciones, como dejar de frecuentar determinados lugares o personas.

La Fiscalía General del Estado informó lo anterior e indicó que otra de las condiciones consiste en abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas, tener un trabajo o empleo, o adquirir, en determinado plazo un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia y, no poseer ni portar armas.

Los hechos en los que se vio involucrado el individuo se suscitaron el día 30 de septiembre del 2017, aproximadamente a las 12:00 horas, cuando el afectado y su familia llegaron a su domicilio ubicado en la localidad de Escalerillas, en la ciudad Capital, y se les acercó la ex pareja sentimental de una de sus hijas, comenzando a insultarlos y tratando de llevarse por la fuerza a la joven.

El ofendido intervino en ese momento y le pidió que dejara en paz a su hija, ya que ella no quería vivir con él porque la agredía física y verbalmente, por lo que Ernesto "N" se molestó y le dijo que él no se metiera y que no le importaba que fuera el padre de la joven.

Fue en ese momento que el imputado sacó un arma de fuego y comenzó a dispararles, sin importar que hubiera niños en el lugar, por lo que los adultos protegieron a los menores y se lanzaron al piso, pero una de las balas lesionó en el muslo al denunciante, quien fue trasladado de manera inmediata a recibir atención médica, denunciando posteriormente al agresor.