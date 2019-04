Por no guardar distancia, conductor causa percance

No guardar la distancia de seguridad fue la causa de aparatosa carambola ocurrida en el Anillo Periférico Oriente, próximo a la carretera a Rioverde, en la colonia San Luis Uno, el conductor de un Chevrolet Aveo de color gris, no guardó su distancia y chocó contra la parte posterior de una camioneta Nissan tipo panadera y la proyectó contra un Chevrolet Spark rojo, no hubo lesionados.

El accidente se suscitó aproximadamente a las 8:30 horas cuando el conductor de un automóvil Chevrolet Aveo de color gris, se desplazaba por el Anillo Periférico Oriente, con dirección de la carretera a México hacia la de Rioverde.

Sin embargo, cuando estaba por llegar a la última arteria mencionada, no guardó la distancia de seguridad y chocó contra una camioneta Nissan de una empresa panadera, proyectándola hacia el frente y chocando contra un automóvil Chevrolet Spark de color rojo.

En los hechos no hubo personas lesionadas, pero los daños materiales ascienden a varios miles de pesos, por lo que fue necesaria la intervención de peritos de la Policía Vial de Soledad, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente.