Por violencia familiar, sujeto es vinculado a proceso

Al ser acusado por el delito de violencia familiar, un sujeto fue vinculado a proceso luego de que la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, realizara las acciones penales respectivas.

La Fiscalía General del Estado detalló que sus litigadoras también solicitaron al Juez de Control que trabaja este caso, la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar para el imputado, la cual fue aprobada para todo el proceso.

Las abogadas de la FGE y la defensa del imputado, tuvieron conocimiento que de este asunto habrá un plazo de dos meses antes del cierre de la investigación complementaria, donde podrán incluir más datos de prueba.

Fue dentro de una tienda de la comunidad de Tierra Blanca, donde se encontraba la víctima, cuando llegó su ex pareja y presuntamente le exigió que continuaran con su relación, esto el 31 de julio del 2020. No obstante, la afectada le comentó que se alejara; en ese momento, el señalado presumiblemente sacó un cuchillo y la amagó, comentándole que, si no volvían, le iba a causar un daño y también le habría mostrado un arma de fuego. Una persona que pasaba por el lugar notó lo que pasaba y pidió ayuda a la policía.

El hombre huyó de la zona con rumbo desconocido, sin embargo, a través de mensajes de diferentes números telefónicos presumiblemente continuó molestando con insultos y amenazas de muerte a la agraviada.