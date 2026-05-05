Procesan a mujer por transporte de armas

La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado de San Luis Potosí, obtuvo vinculación a proceso contra Érika "N", por su probable participación en la comisión de los delitos de transporte de arma de fuego, cargadores y cartuchos del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En el kilómetro 16.5 de la carretera ´57, , a la altura de la localidad Los Pocitos, correspondiente al municipio de Matehuala, elementos de la Policía Federal Ministerial recibieron la llamada de auxilio del conductor de un autobús de pasajeros que había sido amenazado por Érika "N", quien momentos antes intentó impedir que detuviera el camión en un punto de revisión.

Las autoridades federales detuvieron a Érika "N" y la pusieron a disposición del fiscal federal en la entidad, junto con un arma de fuego larga, tres cargadores, 83 cartuchos útiles y un cargador de disco desabastecido.

Después de diversas diligencias presentadas por el fiscal federal, un juez de control calificó de legal la detención, vinculó a proceso, impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y autorizó un mes para el cierre de la investigación complementaria.

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A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad.