Recuperan 35 vehículos con reporte de robo

En diversas acciones, agentes capitalinos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM) realizaron la recuperación de treinta y cinco unidades, las cuales contaban con reporte de robo vigente.

En sectores de la ciudad como Norte, Sur, Poniente y Oriente se dio la localización de los mismos, durante recorridos de seguridad y vigilancia.

Fueron veintiún autos tipo sedán, cuatro motocicletas, dos vehículos tipo van, una camioneta con caja color blanco y una camioneta más con plataforma pequeña en la parte trasera.

Cabe hacer mención que durante las acciones, se realizó la detención de dos personas, siendo un joven de 20 años de edad al ser descubierto cuando realizaba el presunto robo de autopartes de un auto Tsuru; y un hombre de 43 años de edad, cuando conducía un vehículo Volkswagen utilizado para transporte público, el cual arrojó con reporte de robo en la Ciudad de México del 2017.

La DGSPM brinda las siguientes recomendaciones de prevención: Utiliza mecanismo de bloqueo de volante en tú automóvil (bastón de seguridad); no dejes objetos de valor al interior de tu auto; al salir de tu hogar, revisa que no haya personas con actitud sospechosa alrededor de tu domicilio en caso positivo, solicita apoyo a través del sistema de emergencias 9.1.1; verifica que tu vehículo se encuentre debidamente cerrado; No te alejes de tu vehículo cuando este encendido, aunque sea un breve momento, el presunto ladrón podría aprovechar la ocasión.