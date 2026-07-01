Reportan a hombres en viviendas ajenas en colonias de SGS

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Por su probable participación en el delito de allanamiento en distintas viviendas ubicadas en las colonias Genovevo Rivas Guillén Sur, Los Fresnos y San José, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a tres personas.

Se trata de Gerardo "N", Mauro "N" y Adrián "N", de 29, 20 y 52 años de edad, respectivamente, quienes fueron sorprendidos y señalados por los propietarios de introducirse sin autorización a sus casas.

En una primera intervención en la colonia Los Fresnos, los municipales atendieron un reporte en el que un hombre pidió el apoyo de oficiales al detectar a un desconocido dentro de su patio, el cual finalmente fue localizado escondido en el baño.

También, en una intervención distinta, la propietaria de una vivienda en la colonia San José, solicitó el auxilio de la autoridad al manifestar temor por su seguridad luego de sorprender a un desconocido merodeando en la azotea e interior de su domicilio.

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Asimismo, durante labores de vigilancia orientadas a la disuasión de delitos en la colonia Genovevo Rivas Guillén Sur, oficiales municipales atendieron el llamado de una mujer, quien manifestó que una persona desconocida había ingresando a su vivienda, además, presuntamente el señalado es identificado por vecinos de la zona, de cometer distintos robos a casa habitación.

Los agentes municipales ingresaron a las distintas viviendas reportadas, donde finalmente fueron detenidos en flagrancia tres hombres, quienes tras su certificación médica quedaron a disposición de la autoridad investigadora.