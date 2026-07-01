logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FRATERNAL FESTEJO EN LA LONJA

Fotogalería

FRATERNAL FESTEJO EN LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Reportan a hombres en viviendas ajenas en colonias de SGS

Por Redacción

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
A
Reportan a hombres en viviendas ajenas en colonias de SGS
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Por su probable participación en el delito de allanamiento en distintas viviendas ubicadas en las colonias Genovevo Rivas Guillén Sur, Los Fresnos y San José, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a tres personas.

      Se trata de Gerardo "N", Mauro "N" y Adrián "N", de 29, 20 y 52 años de edad, respectivamente, quienes fueron sorprendidos y señalados por los propietarios de introducirse sin autorización a sus casas.

      En una primera intervención en la colonia Los Fresnos, los municipales atendieron un reporte en el que un hombre pidió el apoyo de oficiales al detectar a un desconocido dentro de su patio, el cual finalmente fue localizado escondido en el baño.

      También, en una intervención distinta, la propietaria de una vivienda en la colonia San José, solicitó el auxilio de la autoridad al manifestar temor por su seguridad luego de sorprender a un desconocido merodeando en la azotea e interior de su domicilio. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Asimismo, durante labores de vigilancia orientadas a la disuasión de delitos en la colonia Genovevo Rivas Guillén Sur, oficiales municipales atendieron el llamado de una mujer, quien manifestó que una persona desconocida había ingresando a su vivienda, además, presuntamente el señalado es identificado por vecinos de la zona, de cometer distintos robos a casa habitación. 

      Los agentes municipales ingresaron a las distintas viviendas reportadas, donde finalmente fueron detenidos en flagrancia tres hombres, quienes tras su certificación médica quedaron a disposición de la autoridad investigadora.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Solo daños en accidente vial en colonia Progreso
        Solo daños en accidente vial en colonia Progreso

        Solo daños en accidente vial en colonia Progreso

        SLP

        AP

        El choque ocurrió en el cruce de avenida Salk y calle Mariote, involucrando un Chevrolet Chevy y una camioneta de valores.

        Localizan a jovencita tras cuatro años de búsqueda
        Localizan a jovencita tras cuatro años de búsqueda

        Localizan a jovencita tras cuatro años de búsqueda

        SLP

        Pulso Online

        La Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Búsqueda activaron protocolos para localizarla

        Alistan SSPC operativo en Carranza por juego de México
        Alistan SSPC operativo en Carranza por juego de México

        Alistan SSPC operativo en Carranza por juego de México

        SLP

        Redacción

        La corporación capitalina destinará 150 elementos en zonas clave para prevenir incidentes

        De Soledad, presuntos asaltantes de joyería: SSPC
        De Soledad, presuntos asaltantes de joyería: SSPC

        De Soledad, presuntos asaltantes de joyería: SSPC

        SLP

        Redacción

        La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer el delito, dijo Villa Gutiérrez