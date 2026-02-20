Rescatan a chofer de tráiler que sufrió asalto

Por medio del monitoreo que realiza el C5i2 y con la reacción de la Guardia Civil Estatal, se localizó y aseguró un tractocamión que había sido hurtado en el municipio de Mexquitic y se pudo prestar ayuda al conductor.

Inicialmente, los oficiales de la GCE recibieron un reporte por parte del C5i2, donde indicaron la alerta sobre un tráiler que había sido robado y por ello se desplegaron un operativo para ubicar dicho vehículo.

Tras la reacción de las fuerzas del orden público, lograron encontraron el vehículo en un camino de terracería que conduce a la comunidad Rincón del Porvenir, en la carretera federal 49 Zacatecas – San Luis Potosí.

Al momento de inspeccionar la unidad, también se auxilió al conductor de la misma, luego de que fuera localizado en la cabina del vehículo de carga en donde lo habían dejado encerrado los autores del atraco.

El afectado indicó que el hurto fue en la comunidad Ranchería de Guadalupe, en el municipio de Mexquitic de Carmona y se dio aviso a las autoridades de investigación, para los trámites conducentes.

El tráiler de color blanco con remolque tipo caja que aún conservaba la carga, fue enviado a una pensión para las diligencias respectivas y que sea devuelto a la empresa propietaria, además se esperaba que el chofer formalizara la denuncia ante el Ministerio Público.