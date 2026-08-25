Rescatan a sujeto que sufrió una golpiza

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Un hombre sufrió lesiones graves luego de que varias personas lo agredieran en las inmediaciones del fraccionamiento Rosas del Tepeyac.

Se trata de Julio César "N", de 36 años de edad, quien la noche del domingo fue auxiliado por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias y elementos de Protección Civil Municipal, quienes lo trasladaron a un hospital.

Lo encontraron tirado por el rumbo de la Unidad de Especialidades Médicas (UNEME), en el sector antes mencionado.

Estaba inconsciente y tenía lesiones graves en varias partes del cuerpo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con la información recabada, el hombre fue atacado a golpes por varias personas; sin embargo, se desconoce el motivo de la agresión, así como las características de los responsables.