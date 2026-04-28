Salvan a hombre que atentaba contra su vida

Gracias a la respuesta de oficiales de la Policía Municipal, se logró poner a salvo a un hombre que se encontraba al interior de su domicilio bajo llave, el cual intentaba atentar contra su vida; luego de maniobras de contención, el hombre fue puesto a salvo y canalizado para recibir ayuda profesional en acompañamiento de sus familiares.

Los hechos se suscitaron en la zona del Barrio de San Juan de Guadalupe, donde vecinos reportaron a una persona que aparentemente se podría estar haciendo daño.

Al llegar al lugar, los oficiales detectaron que al interior del inmueble un hombre se encontraba en un estado de crisis emocional, sin embargo, el domicilio estaba bajo llave, por lo que, anteponiendo el bienestar de la persona, lograron ingresar por una ventana del segundo piso.

Al ubicar a la persona, ésta logró salir por el domicilio contiguo y comenzó a correr por la calle, sin embargo, se logró darle alcance y contención para evitar que se causara lesiones.

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Familiares del involucrado confirmaron que padecía de una condición psiquiátrica, por lo que solicitaron el apoyo para trasladarlo a recibir ayuda profesional, agradeciendo a los oficiales la oportuna atención.