Se acaba carro al estamparse contra palmera, en río Españita

Un carro se acabó por completo luego de estamparse contra una palmera cuando circulaba por el bulevar del río Españita, por suerte no hubo personas heridas en este caso.

El accidente tuvo lugar después de la media noche del viernes, en que un automóvil Nissan Versa de color blanco, se desplazaba por el bulevar del río Españita en dirección a la avenida Himno Nacional.

Fue a la altura de la calle Rafael Nieto, en la colonia Guadalupe, en donde el conductor perdió el control del volante y de esta forma chocó contra la guarnición de concreto, luego dio medio giró y terminó estampándose contra una palmera que ahí se localiza.

A causa del percance el auto acabó materialmente destrozado al recibir el fuerte impacto en el costado derecho, aunque al parecer no hubo lesionados de gravedad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al sitio arribaron peritos de la Policía Vial Municipal, quienes tomaron conocimiento del accidente y el auto fue enviado a una pensión particular mientras se llevan a cabo las diligencias legales.