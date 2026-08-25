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Seguridad

Se estrella contra un pipa y termina incrustada

Un auto no guardó su distancia y chocó contra la parte trasera de un camión

Por Redacción

Agosto 25, 2026 03:00 a.m.
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Se estrella contra un pipa y termina incrustada
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      CIUDAD VALLES.- Por no guardar distancia precautoria, el conductor de una camioneta chocó contra una pipa cargada con agua, atrás del centro de salud de la colonia Francisco Villa.

      El percance ocurrió la tarde de este lunes, en el cruce de las calles Antiguo Camino a Tanzacalte y Morelos, en los límites de las colonias Ampliación Márquez y Francisco Villa.

      Según testigos, el chofer de un camión tipo cisterna, con razón social Paragon, circulaba por Antiguo Camino a Tanzacalte y dio vuelta para incorporarse a la calle Morelos.

      Pero redujo la velocidad al realizar la maniobra y, en ese momento, un vecino de la colonia Del Campo, al volante de una camioneta Nissan Rogue negra, con placas de una organización de transportistas, se estrelló contra la parte trasera de la pesada unidad.

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      La camioneta quedó destrozada del frente, pero, milagrosamente, los ocupantes resultaron ilesos. Una mujer de la tercera edad que viajaba como acompañante sufrió una crisis de nervios y fue auxiliada por socorristas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), pero se negó a ser llevada a un hospital.

      Los elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del hecho, pero al final los involucrados llegaron a un acuerdo.

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