Se impactó al ir sobre Eje Vial; solo daños

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Una colisión de un auto contra un objeto fijo dejó como saldo a una persona con golpes, la cual no requirió ser trasladada a un hospital.

Fue durante la mañana de este miércoles, alrededor de las 10:00 horas, cuando el conductor de un vehículo Nissan Versa circulaba sobre Eje Vial, con dirección a la colonia Guanos.

Al llegar al puente, el auto se terminó impactando con el muro de contención que divide ambos carriles, quedando parado el carril principal, lo que afectó momentáneamente el flujo vehicular.

Tras ello, al sitio arribaron peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, quienes tomaron conocimiento del percance y comenzaron las diligencias correspondientes.

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El propio conductor decidió no ser valorado por brigadistas, pues los golpes que presentaba eran leves y consideraba que no requería asistencia médica.