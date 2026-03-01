logo pulso
¡HERMOSA NOVIA!

Se registra incendio en terreno en Los Limones

Las llamas cobraron grandes dimensiones ante la basura que ahí se almacenaba

Por Redacción

Marzo 01, 2026 03:00 a.m.
Se registra incendio en terreno en Los Limones

Un incendio en un terreno donde se almacenaba basura de reciclaje cobró grandes dimensiones en la colonia Los Limones, finalmente pudo ser combatido por personal operativo de Protección Civil Estatal y del Cuerpo de Bomberos, sin que por suerte se registraran lesionados.

Fue cerca de las once de la mañana de este sábado, cuando a los cuerpos de auxilio se reportó un aparatoso incendio que se suscitaba en un terreno de la calle Puebla en la colonia Los Limones, al norte de la capital y a un costado del número 358.

De inmediato, el personal operativo acudió al sitio y se estableció que el incendio era de grandes dimensiones ya que en el predio se almacenaba basura como envases y bolsas de plástico, papel, muebles viejos y madera en desuso, todo el material altamente flamable.

Una vez en el lugar los socorristas procedieron al combate a las llamas, se acordonó la zona y fue necesario evacuar a personas en situación de riesgo.

Las acciones se extendieron durante un tiempo considerable hasta que el siniestro pudo ser apagado en su totalidad aunque se quemó todo el material que se almacenaba en el terreno, por suerte las llamas no alcanzaron las viviendas contiguas.

Una mujer de la tercera edad que habita un cuarto de block al fonde del terreno tuvo que ser evacuada ante el riego que corría pero por fortuna se encuentra bien, siendo auxiliada por los mismos vecinos.

Luego de cerciorarse de que las llamas no resurgieran el personal de PCE y los bomberos procedieron a retirarse pero el terreno fue acordonado ante el riesgo que representa.

