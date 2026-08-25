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Seguridad

Siguen tras las rejas presuntos secuestradores

Durante el operativo, también fueron aseguradas armas de fuego y un vehículo

Por Redacción

Agosto 25, 2026 03:00 a.m.
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Siguen tras las rejas presuntos secuestradores
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      La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de dos sujetos, señalados por su probable participación en el delito de secuestro agravado

       Los hechos ocurrieron el 4 de agosto de 2026 en la zona metropolitana potosina, donde una persona fue privada de su libertad y posteriormente trasladada a un inmueble, en el que permaneció en cautiverio mientras los probables responsables realizaban exigencias económicas para permitir su liberación

      Como resultado de las acciones de investigación y operativas, elementos de la Guardia Civil del Estado (GCE) lograron localizar a la persona y detener a José "N" y Ángel "N", presuntos responsables, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

      Durante las acciones realizadas, también fueron aseguradas armas de fuego y un vehículo que presuntamente habría sido utilizado para la comisión del ilícito.

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      Con los datos de prueba obtenidos durante las investigaciones, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos presentó a los imputados ante la autoridad judicial, quien determinó vincularlos a proceso por el delito de secuestro agravado y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

      Asimismo, se estableció un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

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