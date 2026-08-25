Sorprenden a joven armado en la Col. Villas del Saucito
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Durante patrullajes en la colonia Villas del Saucito, elementos de la policía de la capital lograron la detención de un hombre de 24 años, luego de detectar que portaba un objeto con características similares a un arma de fuego.
De acuerdo con la corporación, los oficiales realizaban recorridos sobre la calle Trabe. Al llegar a su intersección con la calle Armex, observaron a un individuo que adoptó una actitud evasiva por lo que le indicaron el alto para entrevistarse con él.
El hombre se identificó como Edson"N" de 30 años, a quien se le indicó de una revisión preventiva de seguridad, localizándole a la altura de la cintura, una réplica de un arma de fuego, así como un objeto metálico conocido como "bóxer", el cual llevaba en una de las bolsas de su pantalón
Inmediatamente los agentes le indicaron del probable delito cometido, debido a que el último objeto es considerado un arma prohibida, procediendo a la lectura de los derechos que le asisten como persona detenida. El hombre fue trasladado para su certificación médica y posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Van a proceso dos presuntos secuestradores
Redacción
Guardia Civil localizó a la víctima, tras operativo donde aseguró armas y vehículos
Otorgarán estímulos económicos a elementos de la GCE
Rubén Pacheco
El Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública financiará los apoyos para agentes operativos
Detienen con droga a hombre buscado en Nuevo León
Redacción
La Guardia Civil Estatal reportó tres capturas en Santa María del Río y Tamazunchale; también aseguró un automóvil.