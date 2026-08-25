Sorprenden a joven armado en la Col. Villas del Saucito

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Durante patrullajes en la colonia Villas del Saucito, elementos de la policía de la capital lograron la detención de un hombre de 24 años, luego de detectar que portaba un objeto con características similares a un arma de fuego.

De acuerdo con la corporación, los oficiales realizaban recorridos sobre la calle Trabe. Al llegar a su intersección con la calle Armex, observaron a un individuo que adoptó una actitud evasiva por lo que le indicaron el alto para entrevistarse con él.

El hombre se identificó como Edson"N" de 30 años, a quien se le indicó de una revisión preventiva de seguridad, localizándole a la altura de la cintura, una réplica de un arma de fuego, así como un objeto metálico conocido como "bóxer", el cual llevaba en una de las bolsas de su pantalón

Inmediatamente los agentes le indicaron del probable delito cometido, debido a que el último objeto es considerado un arma prohibida, procediendo a la lectura de los derechos que le asisten como persona detenida. El hombre fue trasladado para su certificación médica y posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades.

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