logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Morena pone en duda alianza con el Verde por la gubernatura

Fotogalería

Morena pone en duda alianza con el Verde por la gubernatura

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Sorprenden a joven armado en la Col. Villas del Saucito

Por Redacción

Agosto 25, 2026 03:00 a.m.
A
Sorprenden a joven armado en la Col. Villas del Saucito
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Durante patrullajes en la colonia Villas del Saucito, elementos de la policía de la capital lograron la detención de un hombre de 24 años, luego de detectar que portaba un objeto con características similares a un arma de fuego.

      De acuerdo con la corporación, los oficiales realizaban recorridos sobre la calle Trabe. Al llegar a su intersección con la calle Armex, observaron a un individuo que adoptó una actitud evasiva por lo que le indicaron el alto para entrevistarse con él.

      El hombre se identificó como Edson"N" de 30 años, a quien se le indicó de una revisión preventiva de seguridad, localizándole a la altura de la cintura, una réplica de un arma de fuego, así como un objeto metálico conocido como "bóxer", el cual llevaba en una de las bolsas de su pantalón

      Inmediatamente los agentes le indicaron del probable delito cometido, debido a que el último objeto es considerado un arma prohibida, procediendo a la lectura de los derechos que le asisten como persona detenida. El hombre fue trasladado para su certificación médica y posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Van a proceso dos presuntos secuestradores
      Van a proceso dos presuntos secuestradores

      Van a proceso dos presuntos secuestradores

      SLP

      Redacción

      Guardia Civil localizó a la víctima, tras operativo donde aseguró armas y vehículos

      Otorgarán estímulos económicos a elementos de la GCE
      Otorgarán estímulos económicos a elementos de la GCE

      Otorgarán estímulos económicos a elementos de la GCE

      SLP

      Rubén Pacheco

      El Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública financiará los apoyos para agentes operativos

      Detienen con droga a hombre buscado en Nuevo León
      Detienen con droga a hombre buscado en Nuevo León

      Detienen con droga a hombre buscado en Nuevo León

      SLP

      Redacción

      La Guardia Civil Estatal reportó tres capturas en Santa María del Río y Tamazunchale; también aseguró un automóvil.

      Golpiza deja grave a hombre en Rosas del Tepeyac
      Golpiza deja grave a hombre en Rosas del Tepeyac

      Golpiza deja grave a hombre en Rosas del Tepeyac

      SLP

      Huasteca Hoy

      La víctima fue localizada inconsciente cerca de la UNEME; se desconoce el motivo de la agresión