Seguridad

Sujeto es arrestado con más de 70 ponchallantas

Las traía en una garrafa en la colonia Bellas Lomas, al sur de la ciudad

Por Redacción

Febrero 04, 2026 03:00 a.m.
A
Un sujeto que traía en una garrafa más de 70 ponchallantas, fue detenido por agentes de la Policía Municipal que lo sorprendieron en la colonia Bellas Lomas, al sur de la ciudad.

Inicialmente los oficiales detectaron a un individuo que circulaba a bordo de una bicicleta transportando una garrafa y al realizar una inspección se localizaron en su interior un total de 73 artefactos metálicos fabricados en varilla y diseñados, utilizados comúnmente por delincuentes para dañar patrullas de las corporaciones policiales en persecuciones.

El implicado fue identificado como René Issac "N", de 33 años de edad, a quien se le informó el motivo de su detención, así como los derechos que le asisten conforme a la ley.

Posteriormente, se llevó a cabo la certificación médica correspondiente y el embalaje de los artefactos asegurados, mismos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

De acuerdo al Código Penal del Estado, se tipifica como delito la fabricación, posesión y utilización de este tipo de artefactos conocidos como estrellas o ponchallantas, y se enmarca dentro de los delitos contra la seguridad vial.

En San Luis Potosí esta conducta se considera grave y las sanciones van de 2 a 5 años de prisión y multas de 200 a 500 días de la unidad de medida y actualización, además las penas aumentan hasta dos terceras partes si la acción se utiliza para cometer otros delitos como robos y se afectan vehículos oficiales como unidades policiales.

