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Seguridad

Sujeto golpea a agente vial en el Centro Histórico

Se molestó porque le iba a recoger su motocicleta que dejó mal estacionada

Por Redacción

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
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Sujeto golpea a agente vial en el Centro Histórico
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      Enfurecido porque le iban a recoger su motocicleta, que dejó en un lugar prohibido, un sujeto arremetió contra un oficial de la Policía Vial en el Centro Histórico pero sólo empeoró su situación ya que fue detenido y remitido ante el Ministerio Público por ultrajes a la autoridad.

      De acuerdo al reporte, la tarde de este martes un oficial de la Policía Vial Municipal detectó una motocicleta marca Itálika en color azul, estacionada en la zona peatonal de las calles Agustín de Iturbide y 5 de Mayo, por lo que procedió a contactar al conductor para indicarle la falta cometida al Reglamento de Tránsito Municipal y el procedimiento a seguir, que sería levantarle una multa y llevarse la motocicleta al corralón, su caso.

      Sin embargo, el sujeto se molestó y arremetió contra el agente, el cual fue apoyado por otros compañeros que andaban en la zona y así se logró la detención del individuo, identificado como Javier de 42 años de edad.

      Ante el probable hecho constitutivo de delitos cometido contra servidores públicos, el implicado fue trasladado al Centro de Internamiento Municipal para la certificación médica y la motocicleta fue trasladada a una pensión, en tanto se notificó del hecho a la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará la situación jurídica del detenido.

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      En un video sobre la detención que circula en redes sociales, se observa cómo el individuo enfrenta a los agentes policiales y se resiste al arresto, mientras que algunos testigos pretenden intervenir en su favor sin conocer el motivo de la detención, la cual finalmente se llevó a cabo.

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