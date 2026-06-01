Sujeto ofrecía dinero para no ser arrestado

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En recorridos de vigilancia que se realizan en calles y colonias de Soledad para inhibir conductas delictivas, oficiales de la Guardia Civil Municipal detuvieron a un hombre por el presunto delito de cohecho ya que les ofreció dinero para que no lo arrestaran al andar de rijoso.

Los hechos ocurrieron durante los recorridos de vigilancia en la colonia San Luis Uno, donde oficiales se percataron que un motociclista y un automovilista discutían acaloradamente, al intervenir se les informó que su actuar podía incurrir en la comisión de un falta administrativa, por escandalizar en la vía pública.

Tras la inspección, el automovilista se retiró del lugar, mientas que al tener contacto el motociclista, quien se identificó como Gabriel "N" de 50 años, se percibió que despedía un fuerte olor etílico, ademas de adoptar una conducta hostil agrediendo a un oficial, a quien después ofreció dinero con la finalidad de evitar un procedimiento policial.

Ante dicha conducta, los agentes municipales le informaron que seria detenido por el probable delito de cohecho.

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Esta persona, así como su unidad y un billete de 200 pesos, quedaron aseguradas para quedar a disposición de la autoridad competente.