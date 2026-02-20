Sujeto vendía "mota" cerca de la F. de Derecho

En acciones coordinadas, agentes de la Policía Municipal lograron la detención de un hombre que fue localizado a través de videovigilancia cuando al parecer andaba vendiendo enervantes en las inmediaciones de la Facultad de Derecho.

Los oficiales adscritos a la zona, en revisión preventiva le encontraron seis envoltorios de hierba seca verde similar a la marihuana, además de dinero en efectivo.

Inicialmente los elementos de la Policía Vial de la Zona Centro fueron alertados de la presencia de un hombre en la avenida Cuauhtémoc y Tomasa Estévez, mismo que fue visto a través de las cámaras de videovigilancia en un posible intercambio de sustancias ilícitas, activando inmediatamente un dispositivo de búsqueda y localización.

Al patrullar la zona, los agentes de Policía Vial vieron a un hombre que cumplía con las características físicas y de vestimenta obtenidas, marcándole rápidamente el alto, fue entonces que se le hizo saber de una inspección preventiva de seguridad.

En una mochila color negro que portaba al pecho, se encontraron seis bolsas transparentes que contenían hierba seca verde con características similares a la marihuana, además de dinero en efectivo al parecer producto de la venta.

Finalmente, el sujeto fue informado de estar presuntamente relacionado con delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, se le identificó como Edgar "N" de 30 años y luego de la lectura de derechos que le asisten como persona detenida, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

Con esta detención la Policía de la Capital reitera su compromiso de mantener la presencia policial con la que ya se cuenta en las inmediaciones de los centros educativos universitarios, con el objetivo de conservar entornos escolares seguros y de actuar contra cualquier hecho que altere la paz social.