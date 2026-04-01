Sujetos son sorprendidos con automóvil hurtado

Oficiales de Guardia Municipal adscritos a la Unidad Mixta de Intervención y Reacción, recuperaron un vehículo con reporte de robo y realizaron la detención de dos hombres que fueron sorprendidos manipulando el cableado de la unidad, el hecho se registró en patrullajes preventivos en calles de la colonia Los Magueyes.

Al realizar recorridos de vigilancia en la calle Alama de Granada de la citada colonia, los agentes municipales detectaron a dos hombres al interior de un vehículo tipo sedán marca Nissan Tsuru en color rojo, quienes manipulaban el cableado al interior, motivo por el que los oficiales detuvieron la marcha para realizar una inspección preventiva.

Al entablar dialogo con los sujetos, se percataron que ambos consumían sustancias ilícitas a través de una pipa de cristal, informándoles del procedimiento ante la infracción cívica cometida.

A la par, se verificó ante el Sistema único de información policial el estatus del vehículo, que resultó con reporte de robo desde septiembre del año pasado.

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Ante el probable hecho constitutivo de delito de robo equiparado de vehículo, los implicados Kevin "N" y Cristian "N" de 25 y 24 años, respectivamente, fueron informados del motivo de su detención.

Enseguida, se procedió con el remolque del vehículo a una pensión y se rindió el informe correspondiente a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes y el deslinde de responsabilidades de las personas detenidas.

Adicionalmente, los datos del vehículo fueron añadidos a la Plataforma Digital de la SSPC vehiculosrecuperados.