Suman 23 detenidos en las últimas horas
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Durante las últimas horas, elementos de la Guardia Civil Estatal realizaron la detención de 23 personas, en diferentes operativos de seguridad.
Los arrestos fueron a causa de la presunta comisión de diferentes hechos constitutivos de delito, como posesión de enervantes, robo, delitos contra servidores públicos en funciones, lesiones, violencia familiar y por conducir vehículos con reporte de robo.
La corporación informó que, tras las intervenciones, se aseguraron nueve unidades motoras, de las cuales cinco contaban con reporte de robo, y decomisó 294 gramos de marihuana, 128 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina y cuatro dosis de una sustancia con características similares a la cocaína.
Las personas detenidas, los vehículos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes y el seguimiento de los procedimientos legales.
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado indicó que se reforzaran los operativos de prevención y vigilancia en los 59 municipios, como parte de la Estrategia Integral de Seguridad.
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