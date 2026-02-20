Supuesto feminicida es apresado en V. de Reyes
Señalado por presunto feminicidio en agravio de su esposa, un sujeto fue aprehendido por elementos de la Fiscalía General del Estado y ahora se encuentra a disposición del juez que lo requería en el penal de La Pila.
Los hechos se suscitaron a inicios de febrero de 2026, en un domicilio ubicado en la localidad de Pardo, municipio de Villa de Reyes, donde el ahora imputado de nombre Enrique "N". sostuvo una discusión con su cónyuge, quien posteriormente fue localizada sin vida al interior de la vivienda.
Derivado de la integración de los datos de prueba por parte de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, se obtuvo la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue concedida por la autoridad judicial.
Elementos de la Policía de Investigación lograron ubicar al probable responsable en la zona Centro de Villa de Reyes, procediendo a su aseguramiento tras confirmar su identidad.
Posteriormente, el detenido fue trasladado para su certificación médica y quedó a disposición de la autoridad judicial, siendo ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, en la capital potosina.
