Suspenden operación de juegos mecánicos en feria de la 57

Personal operativo y de inspección de la Dirección de Protección Civil de la capital, informó que atendió reporte de personas laborando sin equipo de protección personal sobre un juego mecánico que se instaló en un predio de la carretera 57, a la altura de Valle Dorado, sin medidas de seguridad.

"Al entrevistarse con el encargado de ese centro de atracciones, indicó que el juego mecánico conocido como Spinocoacer sufrió un desperfecto al momento de registrarse la lluvia, por lo que se procedió a bajar a las personas de manera manual", señaló la instancia municipal.

Foto: PC Municipal

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Personal de Protección Civil informó que se explicó al encargado que se suspendieron las actividades de ese juego mecánico por no contar con las medidas de seguridad necesarias.

Más tarde, personal de Protección Civil Estatal, también informó que dependencia realizó una visita de inspección en los juegos de Atracciones García que se ubican en esa zona.

Derivado de esto, se realizó la clausura parcial del lugar, porque no cuenta con Visto Bueno; Opinión Técnica Favorable; No presenta programa interno y no presentaron constancias de capacitación de las 4 brigadas básicas.