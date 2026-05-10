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Tiran cadáver en campo de futbol en Mexquitic

Se trató de un masculino que tenía huellas de violencia y no ha sido identificado

Por Redacción

Mayo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Tiran cadáver en campo de futbol en Mexquitic

El cuerpo sin vida de un hombre, que presentaba huellas de violencia, fue abandonado en el campo de futbol Bellavista, cercano a la cabecera municipal de Mexquitic, se desconoce por ahora sobre los autores del homicidio y al no haber indicios, se presume que lo ultimaron en otra parte distinta a donde se encontró.

Fue al mediodía de este sábado cuando se reportó a las corporaciones policiales sobre el hallazgo de un cuerpo que estaba en el mencionado campo deportivo, que se ubica a unos metros de la carretera a Zacatecas próximo a la cabecera municipal.

Elementos de la Policía Municipal de Mexquitic acudieron a verificar el reporte que les llegó a través del C5 y se percataron que, efectivamente, había un hombre sin vida y presentaba diversas huellas de violencia, aunque no se especificó si se trataba de impactos de bala o golpes con objeto contudente.

El ahora occiso vestía playera gris con rojo, pantalón de mezclilla azul y tenis rojos.

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El área fue acordonada y minutos después llegaron elementos de la Policía de Investigación y de la Vicefiscalía Científica a fin de iniciar las investigaciones sobre el caso.

En la inspección no había indicios de que el homicidio se haya cometido el lugar, por lo que se presume que los autores acudieron a tirar ahí el cuerpo.

La Fiscalía General del Estado inició ya la carpeta de investigación y se indaga si el cuerpo pertenece a un hombre de 36 años de edad, que cuenta con ficha de búsqueda activa del cuatro de mayo y la última vez que se le vio fue en la comunidad Tanquecito de Mendoza, perteneciente a la Delegación de Bocas.

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