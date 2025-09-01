Un muerto y dos heridos, saldo de fuerte accidente

Un muerto y dos menores lesionados, es el saldo de un aparatoso accidente vial ocurrido en la avenida Salvador Nava Martínez, a la altura de la Zona Universitaria, en donde un automóvil se volcó luego de chocar contra un poste metálico.

El percance tuvo lugar después de las 18:00 horas de este domingo, inicialmente un automóvil Chevrolet Beat de color azul circulaba a alta velocidad sobre los carriles centrales de la transitada avenida.

Al salir de una curva a la altura del Asta Bandera, el conductor perdió control del volante a la derecha y así chocó contra la base de concreto y el poste metálico, unos metros antes de subir el puente Niño Artillero con dirección al distribuidor Juárez para posteriormente volcar quedando atravesado sobre la superficie de rodamiento.

A causa del percance una persona perdió la vida mientras que dos menores de edad resultaron lesionados y fueron atendidos por paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes lo atendieron los trasladaron a un hospital para su atención médica.

Personal de la Policía Vial de la capital acudió al lugar para tomar conocimiento del accidente y los carriles fueron cerrados a la circulación mientras se llevaban a cabo las diligencias legales, por lo que el tráfico se vio interrumpido.

Personal de Servicios Periciales acudió a realizar el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales y el automóvil quedó depositado en una pensión.