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Va la Municipal contra motociclistas ruidosos en rodada nocturna

Se levantaron 13 infracciones y 12 motos fueron aseguradas, además de un detenido

Por Redacción

Mayo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Va la Municipal contra motociclistas ruidosos en rodada nocturna

Durante la noche de este viernes ocho de mayo, la Policía Vial Municipal activó el operativo Conducción Segura con el objetivo de garantizar la seguridad vial, así como prevenir prácticas de conducción de alto riesgo y arrancones en diversos puntos de la capital.

El dispositivo fue implementado para disuadir a grupos de motociclistas detectados realizando maniobras peligrosas, acrobacias y conducción temeraria, acciones que representan un riesgo para quienes participan y para terceros en la vía pública.

Como resultado del operativo, oficiales de Policía Vial aplicaron un total de 13 infracciones por diversas faltas al Reglamento de Tránsito, entre ellas nueve por falta de placa en motocicleta, tres por no portar casco protector y una más por falta de luz.

Además, fueron aseguradas 12 motocicletas y una persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado por el probable delito de manejo temerario.

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Este operativo nocturno permitió disuadir la concentración de motociclistas que pretendían reunirse en estacionamientos de plazas comerciales, restableciendo el orden y fortaleciendo las acciones preventivas para una movilidad segura en la ciudad.

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